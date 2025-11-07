Desde hace varios días, Yanet Flores Calcina, una joven natural de Chivay (Caylloma), vive una verdadera pesadilla, pues su padre, un paciente renal, fue internado de emergencia en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, tras empeorar su salud e incluso tener convulsiones y perder la movilidad.

Su vida está en riesgo y su familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos, ya que se requieren de más estudios, a fin de tener un diagnóstico más preciso.

Yanet Flores explicó que la última semana, la salud de su padre se ha deteriorado, al punto de la intervención en el nosocomio, donde le indicaron que podría tener una infección en el cerebro.

“Se necesita una resonancia magnética, mapas, y otros estudios que debe hacerse, particularmente, porque no hay en el hospital (...) Me dicen que también podría ser cáncer o tumor, y que se debe operar, pero no tengo los recursos económicos y esos estudios podrían costar más de mil soles. Necesito el apoyo de la población”, expresó Yanet entre lágrimas,

Hoy Yanet reside en una vivienda de una amiga en Arequipa, no cuenta con familiares en la ciudad y hace poco perdió a su madre, por lo que sus ahorros se acabaron.

Quienes deseen colaborar, pueden apoyar al número Yape 917 570 554 a nombre de Yanet Flores Calcina.