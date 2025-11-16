Juan Carlos Linares Cama, actual alcalde del distrito de Cayma, fue confirmado como candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por el partido político Ahora Nación.

La agrupación política busca posicionarse en el escenario electoral para los comicios del 2026 y su plancha presidencial está encabezada por Alfonso López Chau.

En ese sentido, desde Arequipa, Linares busca el sillón municipal. En el 2022, Juan Linares ganó la elección en Cayma bajo el partido Movimiento Regional Arequipa Avancemos, al cual renunció.

De acuerdo a su hoja de vida, Linares Cama cuenta con los estudios no concluidos de la carrera de Ciencias de La Comunicación en la Universidad Nacional de San Agustín. Aparte de eso, además de que no registra postgrados ni estudios técnicos.

Desempeñó la labor de periodista desde el 2008 hasta el 2022. En el 2021 fue publicista en la empresa Multimedia J M S.A.C. También fue regidor distrital de Cayma durante el periodo de 2014 al 2018 por el partido Vamos Perú.