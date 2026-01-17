Arequipa tiene varias personalidades y una de ellas fue el historiador y escritor Juan Guillermo Carpio Muñoz, quien ayer en la mañana fue reconocido por toda su labor que en vida realizó. La ceremonia de Reconocimiento Cultural se realizó ayer en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.

La organización, liderada por el colectivo Ágora - Debate y Pensamiento en estrecha coordinación con la Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, buscó enaltecer el legado de Carpio Muñoz.

Como autor de “El Texao”, el historiador no solo documentó el pasado, sino que rescató el habla, las tradiciones y la esencia misma de la región, convirtiéndose en un referente indispensable para quienes buscan comprender la complejidad de la identidad mistiana en la actualidad.

Durante la jornada, el reconocimiento se extendió a pilares de la gestión cultural local, destacando la labor de la Red de Escritores Arequipa, la Editorial Cascahuesos —vital para la publicación de nuevas voces— y el Centro Cultural Texao.

El quehacer literario individual también tuvo un protagonismo especial con el reconocimiento a destacados escritores como Yuri Vásquez, Sarko Medina, María Antonieta Tejada y Juan Carlos Valdivia.