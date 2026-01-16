En una ceremonia protocolar realizada en Arequipa, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) reconoció oficialmente al mayor general FAP Luis Emilio Cortijo Rosell como nuevo comandante general del Ala Aérea N.° 3, unidad clave para la seguridad y defensa de la Región Sur del país.

El acto se desarrolló en la plaza principal del Ala Aérea N.° 3 y fue presidido por el Teniente General FAP Gregorio Mendiola Lomparte, Comandante de Operaciones de la FAP.

Además, la ceremonia contó con la presencia de autoridades castrenses y civiles, así como de los comandantes de las unidades aéreas del sur, personal de oficiales, técnicos y suboficiales, y personal civil.

Cabe mencionar que el mayor general Cortijo Rosell es piloto de caza y cuenta con una amplia trayectoria en la institución. Ha sido distinguido con importantes condecoraciones, entre ellas la Medalla al Mérito MAG FAP Armando Revoredo Iglesias “Gran Oficial” en servicios meritorios prestados, la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico en sus diferentes grados y el Ala de Oro por Esfuerzo Intelectual.

Durante el acto, se resaltó que su gestión estará orientada a dar continuidad a los proyectos estratégicos en marcha, impulsar la modernización operativa y fortalecer la defensa aérea.