“Juntamos agua de la lluvia y colarla para cocinar”. Con esa frase, Zenaida Arizaca, coordinadora de la asociación Javier Heraud, resume la situación que enfrentan decenas de familias en el distrito de Alto Selva Alegre, en la región de Arequipa.

Los vecinos de las asociaciones Javier Heraud y Bella Esperanza llevan más de una semana sin servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería matriz.

Desde entonces, cocinar, asearse o lavar ropa se ha convertido en un reto diario, marcado por la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el suministro.

Abastecimiento con cisternas insuficiente

Con baldes, bidones y ollas en mano, los vecinos se aglomeran alrededor de las cisternas enviadas por la comuna distrital para conseguir algunos litros de agua.

Según Arizaca, pese a las reiteradas llamadas a Sedapar, el envío no ha sido constante. La compra de agua embotellada tampoco resulta sostenible durante tantos días, debido al costo.

“Hemos tenido que juntar agua de la lluvia y colarla para cocinar”, reiteró, describiendo la precariedad que enfrentan las familias.

Riesgos para niños y adultos mayores

En varias viviendas habitan niños y adultos mayores, quienes resultan más vulnerables ante la falta prolongada del recurso básico.

La preocupación no solo se centra en la alimentación, sino también en la higiene y los posibles riesgos sanitarios derivados de la escasez de agua potable.

El vecino Julián Cuba pidió que las cisternas lleguen con mayor frecuencia mientras se culminan los trabajos de reparación. “Necesitamos que vengan más seguido. No podemos estar esperando días”, expresó.

Solicitan reparto nocturno

La problemática se agrava para quienes trabajan fuera de casa y no logran abastecerse cuando pasan los camiones cisterna.

Por ello, las familias solicitaron que el reparto también se realice en horario nocturno, a fin de garantizar que todos puedan acceder al recurso mientras se restablece el servicio regular.

Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial para la reposición total del suministro.

VIDEO