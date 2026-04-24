El partido político Juntos por el Perú anunció la realización de una movilización para el viernes 1 de mayo en Arequipa, con el objetivo de “defender el voto popular”. Así lo informó Ronald Fernández, representante de la organización, en una conferencia de prensa realizada este viernes 24 de abril en la ciudad de Arequipa.

Ronald Fernández señaló que la marcha busca exigir que se mantengan las condiciones iniciales del actual proceso electoral, y enviar un mensaje claro al “fujimorismo” de que existe una ciudadanía que rechaza su desempeño político de los últimos años.

“No solo es Juntos por el Perú, son todas las fuerzas vivas de la sociedad que están viendo esta crisis moral, esta crisis política, económica, de criminalidad”, señaló Fernández, quien agregó que la movilización empezará en la plaza España y recorrerá las calles del Cercado.

Respecto a la marcha convocada a nivel nacional, Ronald Fernández afirmó que se realizaría en aproximadamente dos semanas, aunque precisó que la fecha exacta aún está siendo evaluada y definida en consenso.

De otro lado, se refirió al allanamiento en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, indicando que es parte de lo mediático para hacer creer que hubo una intención del exfuncionario de manejar las elecciones.