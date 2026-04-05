POR: SARKO MEDINA

Kristel Silva es autora de una amplia producción literaria que incluye poesía, narrativa y libros de reflexión social.

¿Cuál de todos tus libros te representa mejor y por qué? “Hijos del hoy, padres del mañana” trata sobre el increíble avance de la tecnología respecto a los celulares y las redes sociales, que ha transformado la forma en que nos comunicamos y compartimos información. Desde las pantallas táctiles y procesadores más avanzados hasta la llegada de la inteligencia artificial, esto ha cambiado negativamente las relaciones humanas en la familia. Ya no existe comunicación entre ellos, los hijos del hoy están ensimismados en sus celulares y sus redes sociales, lo que hace avizorar un sombrío futuro cuando ellos cumplan funciones de padres.

“La intimidad al desnudo” y “Préstame tu hombro para llorar” son títulos muy personales. “La intimidad al desnudo” surge de una vivencia personal relacionada con la detección de un cáncer en estado avanzado, lo que me sumió en una tristeza profunda, de la cual pude reponerme satisfactoriamente. “Préstame tu hombro para llorar” emerge a raíz de las penurias y angustias vividas por los pobladores del distrito de Quequeña, lugar en que viví un tiempo, y cuya posesión de sus terrenos se vio amenazada por la aparición de supuestos dueños. Gracias a las gestiones que realicé con mi propio peculio, logré que no se desalojara a más de 10,000 pobladores de Quequeña.

¿En qué género te sientes más cómoda? Me apasiona la poesía, principalmente la dramática en la que encarno ideas, pasiones, sueños, vivencias, etcétera. También la narrativa, relacionada con consejos y orientaciones que puedo brindar desde mi experiencia personal y ajena, obtenida a lo largo de mi vida, así como hechos del acontecer diario.

“Hijos del hoy, padres del mañana” y “Tres cosas que afectan al ser humano” parecen libros de reflexión social. ¿Qué buscas provocar en el lector? Efectivamente, son libros de reflexión social. En el primer libro trato que mis lectores tomen conciencia sobre los aspectos negativos de los avances tecnológicos, como son las redes sociales y otros, en los niños y jóvenes que en un futuro serán padres de las futuras generaciones. Mi existencia, que procede del siglo pasado, ha visto pasar cómo de la televisión en blanco y negro hemos pasado a las pantallas de alta resolución, cómo de las primeras computadoras se ha pasado a las laptops de última generación. Otro ejemplo es el paso de los primeros celulares “ladrillo” a los modernos celulares de alta gama. En mi libro “Tres cosas que afectan al ser humano”, busco que se tome conciencia sobre la fragilidad de la vida humana, que ante los embates de pandemias como el COVID-19, la inactividad que surge luego de la jubilación, el desmedro de la salud mental en la vejez y la soledad, nos vemos sumidos en la desesperación, el miedo y el dolor.

¿Qué te inspira de Arequipa para seguir escribiendo? Sus hermosos paisajes, en particular sus espectaculares crepúsculos y albas, su valiosa cultura y variados microclimas. Señalo que mi producción literaria no la vendo, la dono y se encuentra publicada en la plataforma digital Calameo de acceso gratuito.

PERFIL

F. Kristel Silva Bernal. Autora de amplia producción literaria que incluye poesía (“Cuando el corazón llora”), narrativa (“Torbellino”, “Tipán y sus encantos”, “Mi soledad”, “Un retazo de la vida”) y libros de reflexión social (“Hijos del hoy, padres del mañana”, “Tres cosas que afectan al ser humano”).