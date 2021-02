La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha hecho oficial la búsqueda de Alexander Márquez Arosquipa (24) en Colombia por el hallazgo de sus documentos personales y el chip de su celular en la ciudad de Buga, luego de desaparecer el 31 de diciembre del año pasado de su vivienda ubicada en el asentamiento humano Horacio Zevallos Gámez, en Socabaya.

La Interpol remitió ayer al personal policial de Trata de Personas de Arequipa la notificación amarilla del estudiante, el documento es una alerta mundial que se publica para realizar la búsqueda de una persona ya sea por rapto, secuestros o desapariciones, como es el caso del estudiante de Senati.

Desaparecido en Colombia

Hipólito Márquez, refirió que su hijo se llevó ropa y su celular. Tras realizar la denuncia de su desaparición ante la Policía, continuó buscándolo e incluso llamándolo al celular que estuvo apagado entre el 12 de enero y el 6 de febrero cuando volvió a llamarlo.

El celular de su hijo timbró y le respondió un extraño quien le dijo que había hallado su billetera a orillas del río Guadalajara que está ubicado en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. La ciudadana Claribel Betancourt Pulgarín se contactó con Hipólito Márquez y le dijo que ella tenía en su poder las pertenencias de su hijo y a través de WhatsApp le envió las fotos del DNI de Alexander junto con sus tarjetas de crédito.

Esto motivó el cruce de información entre la policía peruana y sus pares de Colombia. Claribel Betancourt fue entrevistada por los detectives peruanos y reafirmó lo dicho al padre de Alexander, incluso les envió la ubicación de su paradero en tiempo real para dar fe de su testimonio y hasta llevó las pertenencias del desaparecido a la dependencia policial Divino Niño de la ciudad de Buga.

Los agentes colombianos le devolvieron los documentos para que sea ella quien los tenga bajo su custodia.

Aún seguiría con vida

Correo se contactó con Claribel Betancourt, quien comentó que los documentos fueron encontrados alrededor del mediodía del 6 de febrero por los hermanos Fernando y José Arboleda, quienes trabajan extrayendo material del río que está ubicado a unos 15 minutos a pie desde el centro de la ciudad que está a unas 8 horas de distancia desde Bogotá, capital colombiana.

Aquella mañana, los hermanos vieron a Alexander sentado a orillas del río, estaba solo y portaba un maletín.

Según la referencia que le dieron los hermanos, el estudiante no habló con nadie y parecía que estaba extraviado en sus pensamientos. Después de unas horas de estar sentado, cortó sus pantalones para convertirlos en short y caminó hacia la parte baja del río que desemboca en el río Cauca.

“Los areneros se acercaron donde estuvo sentado y encontraron los documentos y los guardaron pensando en que el muchacho volvería al perderlos, pero eso no ocurrió, luego me los entregaron y colocamos el chip en el celular para indagar quién era. Ese mismo día su padre llamó y fue de ese modo que nos contactamos y yo le envié las fotos de sus pertenencias”, dijo a Correo Clarivel Betancourt, quien también se mostró preocupada por el paradero de Alexander que no ha vuelto a ser visto en la pequeña ciudad de Buga.

El boletín de la Interpol le da a Hipólito Márquez la esperanza de encontrar a su hijo y pide a que lo ayuden a ubicarlo en el menor tiempo posible.