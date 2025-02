Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Arequipa protestaron hoy en la mañana con música en la Plaza de Armas para pedir al Ministerio de Cultura la aceleración de un proyecto de ley que los beneficie.

Josué Arhuiri Cateriano, representante de los músicos, señaló que trabajan bajo dos regímenes que no se adecuan a las funciones y al ejercicio de su profesión, sino que están diseñados para normar las funciones administrativas.

“Durante muchos años los trabajadores de los elencos nacionales hemos estado en un limbo jurídico donde no se nos terminaban de otorgar los beneficios propios de los regímenes laborales a los que pertenecemos”, señaló.

La protesta con música que realizan en Trujillo, Lima, Cusco y Arequipa es para cautelar los acuerdos colectivos del 2023 y 2024, donde el Ministerio de Cultura se han comprometido con los trabajadores de los elencos nacional a elaborar un proyecto de ley de carrera de los artistas.

“Se nos ha negado, no tenemos acceso a gratificaciones, escolaridad y no recibimos bonos, cosa que no pasa en otras instituciones del Estado. Si el proyecto de ley no es impulsado en esta legislatura, probablemente tendremos que esperar tres años más”, dijo.