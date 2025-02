El 2028 puede ser un año clave para el deporte arequipeño. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) son, a estas alturas, una posibilidad para volver a ver a un deportista mistiano en unas olimpiadas luego de 60 años y opciones, aunque no son muchas, existen. Una de ellas es el taekwondista Rodrigo Subauste Pérez, que a sus 17 años de edad tiene en su hoja de vida dos medallas mundiales: plata en el 2021 y bronce en el 2024, ambas en la modalidad de poomsae (danza).

En Los Ángeles 2028, es muy posible, se incluya en el tae kwon do la modalidad freestyle (estilo libre) que es una modalidad del poomsaea. “Sería un honor representar a Arequipa y al Perú en unos Juegos Olímpicos”, responde con la sinceridad y tranquilidad.

Este año asciende de categoría, deja la juvenil por la senior o absoluta, donde la competencia será mayor, pero donde también se le abren las puertas para ingresar al ciclo olímpico de cuatro años: Bolivarianos (2025, Perú), Sudamericano (2026, Argentina), Panamericano (2027, Perú) y Juegos Olímpiados (2028, Estados Unidos).

“Apunto también a los Panamericanos que se realizarán en el 2027 en Lima, donde quisiera conseguir una medalla de oro para Perú”.

En medio de esos eventos hay varias competencias importantes como el próximo Panamericano Juvenil de Tae Kwon Do que se realizará en México en abril próximo y que otorgará cupos para los Juegos Panamericanos de 2027.

Además, espera ir a los Juegos Bolivarianos 2025 que se realizarán en Ayacucho. “Se viene el Panamericano de México que será de mucho nivel con deportistas de talla mundial y también los Juegos Bolivarianos donde espero competir”.

DESARROLLO DEPORTIVO

Practica el tae won do desde los 6 años de edad y prácticamente se ha convertido en un estilo de vida. El 2024 cursó el primer año de estudios de la carrera profesional de odontología en la Universidad Católica de Santa María. “Lo más complicado es manejar los horarios debido a que entreno dos veces al día, pero lo he sabido manejar. Me ha ido bien”, señaló.

Es cinturón negro II Dan e ingresó al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) que otorga el Instituto Peruano del Deporte a deportistas de alto nivel.

Para mejorar está claro que hay que salir del país en busca de mejorar el nivel deportivo. “Me gustaría ir, por ejemplo, hay un curso, como un seminario en México a fines de este mes, o ir a Corea, que es el país número uno en el tae kwon do. Debo seguir participando en esos eventos, compitiendo para mejorar mi nivel y seguir consiguiendo medallas para el Perú”, apuntó.

Rodrigo tiene las cosas claras. La mira está puesta en Los Ángeles, pero para llegar a esos Juegos Olímpicos tiene que transitar por un duro camino de sacrificio y esfuerzo, como todo deportista que quiere cumplir sus sueños.

LOGROS DEPORTIVOS

Subcampeón Mundial 2021 (World Taekwondo).

Campeón Panamericano 2020 (Unión Panamericana Taekwondo).

Campeón Junior del “US OPEN 2024” Reno-Nevada EEUU.

Medallista Mundial de bronce Hong Kong 2024 (World Taekwondo).

Multimedallista Internacional (14 medallas de oro, 11 plata, 06 bronce).

Mejor deportista Cadete del Perú 2019, 2020, 2021.

Mejor deportista Junior de Perú 2023, 2024 • 15 veces campeón nacional.