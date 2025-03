Cinthya García, de 40 años, es un ejemplo de valentía y determinación. Nació con la lava del Misti recorriendo sus venas y se convirtió en la primera mujer en transportar concentrado de mineral en el sur del país. Madre de cuatro hijos, Cinthya se inspira en ellos y le hace ilusión que sus hijas también sigan sus pasos al volante.

¿Desde cuándo comenzaste a conducir? Desde los 25 años que saqué mi brevete, comencé a manejar primeros autos, camionetas o vehículos livianos, pero desde hace como tres años ya conduzco vehículos de carga pesada. Hace seis meses fui copilota o asistente de semi tráiler y recién en Transaltisa conduzco y voy sola.

¿Cómo te interesaste en conducir este tipo de vehículos? Yo tenía conocidos que tenían sus licencias A3C y me dijeron “¿por qué no sacas tu brevete? Puedes trabajar en la mina más adelante”. Yo saqué esa licencia hace muchos años, pero no manejaba, solo la tenía de adorno. Luego mis hijos ya estaban creciendo y tenían más gastos, entonces empecé a buscar trabajo en minas y le dije a un tío mío que me enseñe a manejar semi tráiler. Me gustó y empecé a interesarme en carros grandes.

¿Cómo fue el proceso de aprender a conducir estos vehículos? Mi tío me enseñó a manejar para adelante, pero las empresas cuando te contratan quieren que sepas ir de retro. Yo participé de una capacitación para mujeres y me di cuenta de que era difícil, pero con constancia pude hacerlo.

¿Cómo te sientes al convertirte en la primera mujer en el sur del país en transportar concentrado de minerales? Acá es la primera vez que transporto concentrado en mineral. Me siento contenta porque para mí es como un logro, me da mucha emoción.

¿Cómo tomaron tus hijos esta noticia? Ellos ahora están estudiando y por el tema de que viajo mucho a mina, están en casa de mis suegros, pero ellos están felices y me ayudan bastante. Son responsables. Ya la mayor tiene 23 años y ayudan siempre a sus abuelos.

¿Has tenido que afrontar algunos malos comentarios por estereotipos o prejuicios? Sí, alguna vez he escuchado comentarios malintencionados y machistas. Ha habido momentos en donde de repente no me han querido dar la oportunidad. Ahora mis compañeros me ayudan.

¿Cuál crees que es el mayor obstáculo que deben afrontar las mujeres? La mayoría de empresas piden años de experiencia, pero cuando una mujer postula, muchas veces nos mandan como conductoras de patio, no salimos a ruta, nos quedamos en base. Pero creo que es cuestión de decisión. De decir “si me gusta y puedo hacerlo”.

¿Crees que este logro pueda ayudar a otras mujeres que también quieran conducir este tipo de vehículos? Sí, yo conozco a mujeres que sí tienen las ganas. Es gratificante ver a otra mujer en ruta. Hace poco me encontré con una compañera en Moquegua trabajando conduciendo. Me da gusto volver a ver a mi compañera.

¿Qué legado te gustaría dejar para tus compañeras y tus hijos? Sí, quizás de valentía. Yo sé que me he sacrificado y es bonito darse cuenta de todo lo que uno puede lograr con bastante fuerza de voluntad y que todos los sacrificios traen sus recompensas.

¿Qué mensaje le darías a todas esas mujeres que quizás quieren, pero no se atreven a conducir camiones de carga pesada? Que se lancen, no es complicado. De repente hay ese pensamiento de que manejar es para hombres. Incluso con vehículos pequeños escuchamos comentarios machistas, pero ya hoy en día están cambiando las cosas.

PERFIL DE CINTHYA GARCÍA

Ha trabajado en diferentes empresas de Arequipa, la mayoría del sector minero. Se ha capacitado en diferentes cursos, lo que la ha llevado a posicionarse dentro de su actual trabajo.