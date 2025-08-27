Los oleajes anómalos que se registran en el litoral peruano se prolongarán hasta el domingo 31 de agosto y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas. De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, estas condiciones en el sur se presentarán de moderada a ligera intensidad.

Según el aviso especial de oleaje Nº 39, el caso de sur comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, el fenómeno será con intensidad moderada, reduciendo a ligera desde la noche de ayer, mientras que el jueves 28 de agosto las condiciones volverán a la normalidad.

VUELVEN

No obstante, se prevé un nuevo episodio de oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 29, por lo que se exhortó a reforzar las medidas de seguridad en las zonas costeras, además de evitar actividades pesqueras o recreativas y meterse al mar.

Por ello, si bien se reinició la pesca de la pota, dirigentes de pescadores artesanales de Matarani informaron que ayer solo 40 embarcaciones, debido a las condiciones. Así también, la Municipalidad Provincial de Islay levantó montículos de arena con maquinaria a fin de que actúe como barrera protectora contra el oleaje, así como labores de limpieza y rehabilitación en zonas afectadas por lluvias y marejadas, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

Asimismo, según la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), disminuyó a 77 la cantidad de puertos cerrados en todo el litoral, de los cuales 9 pertenecen al sur. Se trata de las caletas de Atico, La Planchada, Quilca, El Faro; puerto Matarani (muelle Ocean Fish); terminal portuario Tisur “C, Terminal Multiboyas Monte Azul, Multiboyas Mollendo; y terminal portuario “F”.

Este aviso de oleaje ligero refiere el mar presentará alturas de olas hasta en un 50% más sobre sus características normales. Como se recuerda, el fin de semana pasado se reportó la inundación de una lancha en el puerto privado Ocean Seafood, mientras que en La Planchada varias embarcaciones terminaron con daños.