Los cuerpos de los 15 fallecidos del accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) fueron trasladados esta noche a la morgue central de Arequipa, a bordo de tres vehículos, para las diligencias de reconocimiento e identificación oficial. Posteriormente, serán entregados a sus familiares para su traslado a sus ciudades de origen, conforme a la decisión de cada familia.

Los restos fueron recuperados durante la mañana de hoy por personal policial y del Ministerio Público, quienes realizaron una extensa caminata por las zonas agrestes y montañosas del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí.

El accidente aéreo ocurrió el 22 de febrero, cuando el helicóptero Mi-17 perdió contacto radial. La aeronave fue hallada al día siguiente, el 23 de febrero, en la localidad de Chala Viejo, confirmándose la tragedia.

Tripulación y pasajeros

De las 15 víctimas, cuatro eran tripulantes de la FAP que cumplían funciones de ayuda humanitaria para el traslado de personas, según la FAP. Sin embargo, en la aeronave viajaban miembros de la institución junto a sus esposas e hijos.

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchopuri Jove

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán

Entre los demás fallecidos también se encontraba:

El coronel FAP Javier Nole Gonzales (50).

Ivis Rodríguez Romero (49)

R.N.R. (17)

F.N.R. (15)

Elisa Bernal Paredes (49)

G.T.B. (14)

F.T.B. (14)

M.G.M.L. (14)

Zoika Fernández Medina (45)

M.G.F. (14)

A.G.F. (3)

También se informó que del accidente solo sobrevivió una mascota. Se trataría del perro del coronel FAP Javier Nole Gonzales, hallado con vida en la zona del accidente. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.

VIDEO RECOMENDADO