Lluvias registradas ayer en la tarde en el Cono Sur de la ciudad de Arequipa dejó al menos 20 viviendas inundadas en la calle Mosopuquio de la zona 2 de la asociación de vivienda Juventud en el distrito de Characato.

Dionisia Fabián es una de las más afectadas. El agua ingresó a su vivienda y cubrió al menos 1.60 metros de altura y temió por la vida de su hijo menor que se metió a la cocina a romper parte de la pared.

“Llovió fuerte y en 10 minutos nos sorprendió. Mi cocina ya no sirve. Mi hijo trataba de hacer hueco para que salga el agua, pedí ayuda a mi asociación. Felizmente no tenía animalitos. Los muebles de la sala y los equipos electrodomésticos se han dañado. Han cortado el servicio de luz”, señaló.

La madre de tres hijos señaló que cuatro años están con el mismo problema en temporada de lluvia y pide a las autoridades municipales que se ejecute una obra vial con drenaje. “El alcalde y otras autoridades vinieron anoche (18 de enero), han sacado fotos y se han ido”, afirmó.

Elena Zambrano perdió todas sus pertencias con el ingreso del agua a los ambientes de vivienda. “Estaba sola, vi las aguas que venían, no tenía a quien pedir auxilio. El año pasado se empozó un poco, ayer (18 de enero) era para no creer. Yo decía me escapo porque me jalaba el agua y lloraba”, apuntó.

Con la cama mojada y sus muebles flotando sobre el agua, Elena pasó la noche en casa de una vecina e incluso le dieron ropa.