Más de 40 familias en la Asociación de Vivienda La Granja en el distrito de Sabandía quedaron incomunicadas tras intensas lluvias registradas el 18 de enero en la tarde en la zona sur oriental de la ciudad de Arequipa.

Dana Castro Heredia, presidenta de la asociación, señaló que los ingresos principales están bloquedas por la presencia de tierra y piedras que el agua arrastró en una hora y media de lluvia. “El 87 % de la población es adulto mayor y necesitan movilidad para trasladarse”, informó.

La dirigente afirmó que en 40 años que lleva la asociación no se han realizado proyectos de agua y desagüe, además de energía eléctrica. “Los pobladores hemos hecho los caminos, la asociación está a cinco minutos de la vía principal del distrito de Sabandía”, apuntó.

Uno de los vecinos afirmó que no puede utulizar su automóvil para llevar a sus hijo a clases en vacaciones. “Ayer fue como un huaico. Estamos abandonados por nuestras autoridades”, se quejó.