La tarde de este jueves 19 de febrero se reportaron intensas lluvias y granizadas en diferentes distritos de la ciudad de Arequipa, provocando el bloqueo de vías y al menos un vehículo atrapado, generando preocupación y alarma entre los arequipeños.

Uno de los puntos más afectados fue la torrentera Los Incas, frente al parque Lambramani, donde un vehículo quedó atrapado, según los vecinos, por el ingreso de agua y lodo.

Asimismo, el ingreso a la Universidad Continental, en el Cercado, quedó bloqueado debido a la acumulación de agua. Según registros audiovisuales, la casa de estudios está al lado de la torrentera y se dificulta su salida y el tránsito. Cabe mencionar que el agua ingresó a la universidad y se espera el apoyo de las entidades correspondientes.

En el distrito de Mariano Melgar, se reportó la activación de la torrentera Los Incas en el puente Santa Rosa, alertando a los residentes.

En tanto, en Paucarpata, se registró la caída de granizada que afectó viviendas y generó alarma entre los vecinos.

En Cerro Colorado, en la avenida Aviación se reportó ingreso de agua y lodo en la vía.

TORRENTERA LOS INCAS

PROVINCIAS

Por otro lado, se comunicó el ingreso de huaico en el sector La Yesera en la provincia de Caravelí, dejando incomunicados a miles de familias por varias horas. Si bien se hicieron trabajos de limpieza, el peligro persiste.

Asimismo, se espera desde el 2023 la creación de un puente en el badén La Yesera, para evitar mayores daños. Se informó que el expediente de obra ya se encuentra en el Gobierno Regional de Arequipa y Provías Nacional; sin embargo, aún no hay avances considerables.

“Muchas personas están aisladas y quieren pasar de un lado a otro. Esto es de todos los años y de todos los días. El expediente está hecho y aprobado; nos dijeron que en enero iban a hacer el desembolso; estamos terminando la emergencia y queremos que se amplíe la medida porque tenemos daños cuantiosos en las propiedades, descolmatación de defensas ribereñas que ha sufrido el río Caravelí”, sostuvo Roberto Soto.

Asimismo, comunicó que varias hectáreas de cultivos quedaron dañados por el ingreso de agua y lodo. Ante ello, piden urgente respuesta de Provías Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación de recursos y edificar el puente La Yesera.

Ingreso de huaico en La Yesera, Caravelí. Foto: GEC.