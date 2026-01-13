Se registran hoy en la tarde lluvias de ligera a moderada intensidad en la ciudad de Arequipa. Los distritos de Chiguata, Pocsi, Yarabamba, Quequeña y Polobaya reportan la mayor incidencia de estas precipitaciones. Los pobladores permanecen alertas ante las condiciones climáticas.

La ciudad presenta en gran parte del día un cielo cubierto por densas nubes grises. Esta condición atmosférica es una señal clara que advierte de la continua presencia de lluvia. El ambiente húmedo y la falta de brillo solar marcan la jornada.

El biólogo Guillermo Gutiérrez, jefe de Senamhi, informó que se ingresará próximamente al nivel naranja. Los días 14 y 15 de enero serán críticos, por lo que pidió tomar medidas. “Es necesario tomar medidas preventivas”, señaló el especialista.

Ayer por la noche se reportó presencia de nieve en el sector de Imata, zona ubicada en el distrito de San Antonio de Chuca, a más de 4 mil metros de altura. La zona alta de la provincia de Caylloma registra así las temperaturas más bajas por el fenómeno climático.