El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Arequipa informó hoy en la mañana que se espera esta semana lluvias moderadas en ciudad, del martes 13 al jueves 15 de enero.

Sin embargo, el 14 de enero es el día estimado donde se presentarán los mayores acumulados de lluvia. “Será necesario tomar medidas preventivas en horas de la tarde y noche”, advierte Senamhi mediante la cuenta oficial en redes sociales.

No obstante, Senamhi pronostica lluvias con menor intensidad en la ciudad de Arequipa, entre el 18 y 22 de enero. Además, de la parte media de las provincias de Caylloma y Castilla.

Las precipitaciones comenzaron el 8 de enero en zonas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades sobre los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar, en la sierra central y sierra sur del país.