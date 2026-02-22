“Unidos lo podemos todo” es una frase lejana a la respuesta ante la emergencia que atraviesa la ciudad de Arequipa, golpeada por las fuertes lluvias en la última semana. Mientras las autoridades, entre alcaldes, gobierno regional y congresistas, informan que solicitaron la declaratoria de emergencia, esta aún no llega.

Las labores de recuperación en Yanahuara y Cayma, las zonas más afectadas por las lluvias, continúan a su ritmo, mientras las reuniones entre los entes respectivos se realizan por separado, con autoridades locales trabajando por su lado y sobre generalidades, buscando responsables en gestiones pasadas y una clara falta de liderazgo que debería ser asumida por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

A tres días del mayor desastre ocurrido en la ciudad, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aún no emite la tan aclamada declaratoria de emergencia anunciada por muchos, pero con solo una entidad con esta potestad, el Gobierno Regional, que dirige la solicitud al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la que evalúa, hace observaciones y hace efectiva la medida a través de la PCM.

POR SU LADO

Algunos de los más aventurados, como la Municipalidad Distrital de Sachaca, declararon por cuenta propia el estado de emergencia en su jurisdicción. Según nota de prensa emitida desde esta entidad, en sesión de concejo realizada la tarde del viernes, se declaró en emergencia el distrito, “medida que permitirá gestionar apoyo y acelerar la atención de las zonas afectadas”, indica; sin embargo, solo la PCM, mediante decreto supremo, puede emitir estas declaratorias.

La falta de tino entre las autoridades fue tal que el congresista Jaime Quito no tuvo mayor reparo en solicitar la declaratoria de emergencia ante el presidente encargado José María Balcázar, mediante documento presentado el 20 de febrero; esta misma acción la realizó Esdras Medina el día anterior, olvidando nuevamente que la acción se canaliza a través de la Región.

Por su parte, Alex Paredes envió oficios a la Municipalidad Provincial de Arequipa y al GRA para comunicar respaldo y comunicación ante la PCM. Mientras que Diana Gonzales solicitó a la Contraloría dar seguimiento al uso de los recursos públicos en esta emergencia. Los parlamentarios que brillaron por su ausencia fueron María Agüero y Edwin Martínez.

REUNIONES

Otra muestra clara de descoordinación la tuvo la Región, liderada por el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien instaló la Plataforma de Defensa Civil la noche del 19 de enero, pero lejos de contar con la presencia de los representantes de los gobiernos locales afectados y entes a cargo, solo tuvo la presencia de sus propios funcionarios de confianza y del jefe de la Región Policial Arequipa.

La primera reunión entre autoridades se dio en campo, cuando Sánchez realizó un recorrido cerca de la medianoche por Yanahuara, donde se encontró con el alcalde Sergio Bolliger, quien horas antes fue cuestionado por presentarse en terno.

Al día siguiente, El Filtro fue el primer lugar donde se reunieron las autoridades, pero no los directamente involucrados como Cayma y Yanahuara. Estuvieron presentes José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Miraflores, Sedapar, Indeci, Coer, Ejército y la Policía Nacional, donde el alcalde Víctor Hugo Rivera también anunció el pedido de declaratoria de emergencia.

PREDECESORES

La emergencia destapó nuevamente la responsabilidad de los gobiernos locales que permitieron construcciones cerca de torrenteras, como la Universidad Continental, un colegio (Lord Byron) en plena zona de riesgo. Aunque aseguran que el trabajo de prevención se realizó con la limpieza de las mismas, la duda sobre si se pudo hacer algo más persiste.