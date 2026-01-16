En un contexto de emergencias por lluvias, el alcalde provincial de Arequipa (MPA), Víctor Hugo Rivera, designó a Luisa Macedo como nueva subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres, en reemplazo de Diego Ayca, quien estaba desde el 2023.

Refiere que Macedo es ingeniera geóloga y vulcanóloga arequipeña, con una formación académica que incluye una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y una especialización en atención de emergencias volcánicas en Japón.

Además, ha ocupado puestos como Directora del Observatorio Vulcanológico del Sur (IGP), Coordinadora en el INGEMMET, así como consultora en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa.

Asimismo, tuvo el cargo de docente investigadora, demostrando su compromiso y dedicación a la prevención y seguridad ciudadana. “Confiamos plenamente en que su capacidad técnica fortalecerá nuestra gestión y aportará significativamente al bienestar de Arequipa”, expresó la MPA.