El abogado Jordy Martínez, representante legal de la joven madre que busca recuperar a su hija Dulce María, bebé que fue considerada como abandonada en el distrito de Socabaya en Arequiapa, informó que iniciaron las acciones en la vía constitucional para revertir la medida que le retiró la patria potestad de la menor.

El letrado precisó que se presentó una acción de amparo ante el juez constitucional de Arequipa, con el objetivo de dejar sin efecto la resolución emitida por la Unidad de Protección Especial (UPE), que dispuso la separación de la bebé de su madre y la envió a un albergue.

La recién nacida fue encontrada desnuda y trasladada por los serenos de Socabaya al hospital (Foto: Difusión)

Según explicó, esta decisión administrativa habría vulnerado los derechos fundamentales, ya que los recursos de apelación presentados previamente en la vía administrativa fueron declarados improcedentes bajo el argumento de que la resolución no podía ser impugnada.

“Lo que estamos solicitando es que se revise esta decisión”, señaló el abogado.

Cabe recordar que la recién nacida fue reportada por su madre a los serenos de Socabaya como una bebé abandonada en la vía pública, el pasado 17 de febrero. Sin embargo, días después reconoció ser la madre de Dulce María y narró que recurrió a dichas acciones por el temor y la sorpresa, pues desconocía de su gestación, al tener un embarazo críptico.

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