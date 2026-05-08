Durante casi cinco años, Estefany, madre arequipeña, asumió en casa un tratamiento de diálisis peritoneal nocturna para mantener con vida a su pequeña hija Cádiz Eliette (5), diagnosticada con riñones poliquísticos a los cuatro meses de edad.

La condición, de origen genético, generó malformaciones que afectaron tanto el riñón como el hígado de la niña.

Ante esta situación, Estefany donó uno de sus riñones a su hija en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, en Lima. Antes de la cirugía, los médicos evaluaron la posibilidad de un trasplante combinado de hígado y riñón, debido a la condición multiorgánica, pero determinaron que su hígado aún mantiene una función adecuada. La operación se realizó en febrero.

El caso de la familia arequipeña es uno de los dos trasplantes renales pediátricos que EsSalud destacó en el marco del Día de la Madre.

PIURA

Otro caso involucra a Frank Anthony (17), proveniente de Piura, cuya madre también donó un riñón tras años de hemodiálisis. El adolescente había desarrollado una glomerulopatía, una de las afecciones más comunes que dañan los filtros del riñón.

“Una madre hace lo que sea para que su hijo viva sano”, aseguró Mónica Arévalo, quien viajó desde Piura.

Al respecto, Wilder Pinto Atencio, jefe del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Almenara, subrayó la dimensión humana de ambos procedimientos. Según el especialista, estos casos reflejan las dos principales causas de enfermedad renal en menores en el Perú: las glomerulopatías y las patologías de origen genético.

Luego de las cirugías, ambos pacientes continúan con controles semanales y tratamiento inmunosupresor, con el objetivo de asegurar la adaptación de los órganos trasplantados.