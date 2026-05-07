El Ministerio de Cultura dispuso el inicio de acciones de saneamiento físico-legal del bien inmueble prehispánico denominado “Itac Sector 1”, ubicado en el distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos, región Arequipa.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución Directoral N° 000015-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, publicada este 7 de mayo en el diario oficial El Peruano.

Además, encomienda a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal la coordinación y gestión de las acciones administrativas y legales necesarias para la identificación, declaración y delimitación definitiva del sitio, en el marco de los mecanismos de protección del patrimonio cultural de la Nación.

Mediante un informe, se identifica que el área es de 2,343,942.89 m² (234.3943 ha) y un perímetro de 11,562.35 m. A ello se suma que el sitio corresponde al tipo ciudadela y fue construido íntegramente con un tufo volcánico; mientras que en su interior se conservan estructuras funerarias similares a las chullpas.

El sitio contaba con protección provisional desde septiembre de 2022. La nueva resolución marca el paso hacia la formalización legal definitiva del inmueble como patrimonio del Estado.

Asimismo, el documento también otorga un plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, para que cualquier tercero que se considere con derecho sobre el ámbito materia de saneamiento pueda formular oposición debidamente sustentada. Si no se presentó alguna oposición, se dispondrá que se continúe con el procedimiento de saneamiento físico-legal correspondiente.