Mientras la ciudad aún despertaba entre ecos de celebración y promesas por el nuevo comienzo, el primer llanto de vida en 2026 se escuchó a las 7:01 de la mañana en la sala de partos del hospital Honorio Delgado Espinoza. Marian es el nombre de la bebé nacida en Arequipa en el Año Nuevo.

Marian llegó a los brazos de su madre, Yovalí Laguna Silva, de 25 años, fruto de su primer embarazo y tras un parto natural que se desarrolló luego de intensas contracciones iniciadas justo durante la celebración de la medianoche. Yovalí eligió el nombre de su hija por las bendiciones recibidas de la virgen María, fue un acuerdo que tuvo con su esposo Daniel Rodriguez. “Estoy super feliz, tener a mi hija es una emoción indescriptible”, dijo la joven madre.

La historia de este nacimiento estuvo marcada por la expectativa y también por la distancia. Daniel Rodríguez es músico y tiene su agrupación llamda Acordes del Perú donde es cantante y guitarrista. Horas antes de Año Nuevo tuvo que dejar a su familia por presentaciones que tenía pactadas en Moquegua, una de ellas en el distrito de Ichuña. Antes de partir, alrededor de las 4 de la tarde de ayer, le habló a su hija aún en el vientre y le pidió que lo esperara; Sin embargo, Marian no pudo esperar.

Fernandina Silva, acompañó de cerca todo el proceso de parto de su hija. La abuela contó que en la última ecografia que se hizo a la bebé, detectaron que tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello. Por ello, cuando Yovalí comenzó a presentar contracciones recorrieron durante la madrugada hasta tres clínicas particulares en busca de una cesárea. “Mi hija tenía miedo de que la bebé sufriera al nacer”, dijo Fernandina.

No obstante, ante la falta de atención para partos, tomaron la decisión de acudir al hospital Honorio Delgado, donde finalmente Yovali dio a luz de manera natural, pues el personal asistencial consideró que no habia riesgo con una vuelta del cordón.

Fernandina celebra con emoción la llegada de Marian, su sexta nieta, de quien espera que en adelante la bebé pueda visitarla en Corire, su tierra Natal. “Estoy contenta por su llegada, con ella tengo tres nietas mujeres”, expresó la abuela luego de comentar a su famila por el celular la bebé es la primera nacida en Arequipa.

Tras su nacimiento, Marian tuvo un primer contacto con su madre. Durante la hora que estuvieron juntas pudieron sentir la especial conexión que se forja con las caricias, el latido del corazón y el amantamiento.

Sin embargo, los médicos han informado a la madre que la pequeña aún no puede ser dada de alta, permanece en observación debido a que su saturación es un poco baja. Yovalí confía en que todo irá bien para volver juntas a casa.