El distrito de Mariano Melgar no realizó la limpieza completa de sus torrenteras antes del inicio de la temporada de lluvias, situación que fue detectada tras las precipitaciones registradas en Arequipa, informó Luisa Macedo, subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

La funcionaria señaló que durante las inspecciones se evidenció que algunas quebradas del distrito permanecían sin mantenimiento, pese a las advertencias del Senamhi sobre un periodo de lluvias intensas. Incluso, vecinos alertaron públicamente sobre esta situación en medios locales.

Macedo indicó que, ante esta falta de prevención, la Municipalidad Provincial de Arequipa viene evaluando el apoyo con maquinaria pesada en las zonas críticas, tal como ya ocurre en Sachaca.

Recordó que la normativa establece que la responsabilidad inicial de la limpieza de torrenteras y la atención de emergencias recae en los municipios distritales, y que la intervención provincial se da solo cuando estas capacidades son superadas. Actualmente, seis maquinarias operan en distintos puntos de la ciudad ante la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en febrero.