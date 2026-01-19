Las lluvias registradas la noche del domingo activaron huaicos, deslizamientos y quebradas en varias provincias de Arequipa, generando vías interrumpidas, vehículos varados y suspensión de servicios básicos, según el reporte diario del COER Arequipa. Las emergencias más críticas se reportaron en las provincias de Arequipa, Castilla y La Unión, donde la situación se mantiene en monitoreo permanente.

En la provincia de Arequipa, distrito de Chiguata, se produjo la activación de huaicos en la carretera Salinas–Arequipa, a la altura del túnel del Simbral, dejando la vía totalmente interrumpida y con vehículos atrapados.

El gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres, Juan Portilla Alvarado, señaló que Arequipa es una de las provincias con afectación directa a viviendas, precisando que los distritos más golpeados en la ciudad son Characato y Sabandía.

En Castilla, los distritos de Uñón, Tipán y Machaguay registraron lluvias nivel 4, con deslizamientos, activación de la quebrada Huayunca y del río Tumpullo, lo que ocasionó vías restringidas, además de cortes de energía eléctrica y agua potable, así como afectación a terrenos agrícolas y ganadería.

Respecto a la provincia de La Unión, Portilla Alvarado, informó que en el distrito de Pampamarca se produjo un derrumbe en la vía de acceso, con riesgo de aislamiento. Detalló que la municipalidad distrital ha dispuesto el envío de maquinaria pesada, ya que el derrumbe podría reactivarse si continúan las lluvias.

TIPÁN

Los pobladores del distrito de Tipán reportaron el ingreso de un huaico cerca al distrito de Tipay, en la provincia de Castilla, que ha deteriorado la vía que conecta a Andamayo y Ambranja, considerando que aumentan los vehículos por la festividad del Señor de la Peña de Yato.

La carretera presenta tramos intransitables por la presencia de barro, piedras y riesgo permanente para conductores y pasajeros. Piden la intervención de la Municipalidad Provincial de Castilla y el Gobierno Regional de Arequipa para atender la emergencia vial que se agrava cada día por la presencia de lluvias.

OBRAS VIALES SUSPENDIDAS

El Gobierno Regional de Arequipa informa que los trabajos en las carreteras Majes–Lluta–Huambo (Caylloma) y Cayma–Cabrerías–Pampa Cañahuas (Cayma) fueron suspendidos de manera temporal debido a las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona.

La vía Cayma–Cabrerías–Pampa Cañahuas registra un avance físico del 8.34 % y la carretera Majes–Lluta–Huambo alcanza 27.52 %.