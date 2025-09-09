Los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza le salvaron la vida al ciudadano venezolano, José Amarista Goite, miembro de la banda denominada ‘Los Sicas’ que se dedicó a la venta de droga y extorsión en la ciudad de Arequipa.

El extranjero que se encuentra recluido en el penal de Socabaya con prisión preventiva, hace un mes fue trasladado de emergencia al nosocomio regional por una peritonitis que tuvo que ser operada de emergencia y por su estado crítico tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde los galenos lograron salvarle la vida.

El paciente, que hace unos días salió de la UCI, se encuentra terminando su recuperación en una cama del área de medicina donde es custodiado por un grupo de efectivos de la Policía durante las 24 horas del día. Se espera que dentro de una semana sea dado de alta para su traslado al penal.

José Amarista fue capturado en noviembre del 2023 con armas de fuego, droga, diversos celulares y placas falsas, por lo que fue involucrado a la banda denominada ‘Los Gallegos’ implicados en casos de extorsión y otros delitos en la ciudad de Arequipa.