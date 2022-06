Melvin de Jesús Vargas Ureña es oriundo de República Dominicana, pero se siente más peruano, y sobre todo arequipeño, desde que llegó a estas tierras en busca de nuevas oportunidades. Desde muy joven se interesó por el arte de la barbería y los servicios estéticos personalizados para cada varón que desee un cambio de look, especializándose en esta rama y emprendiendo con Black Barber Shop , que inició operaciones en la Ciudad Blanca en 2012. Correo conversó con Melvin sobre su barbería.

¿Cómo llegaste a Arequipa?

Desde muy pequeño me incliné por el rubro de la belleza masculina. A los 17 años estudié una carrera técnica en mi país en la escuela de mayor prestigio en República Dominicana: Infotep. Llegué a Arequipa gracias a una oportunidad laboral a finales de 2012. Vi una buena oportunidad de negocio en esta ciudad, porque aquí el concepto de barbería no era muy popular, entonces, después de trabajar un tiempo, decidí emprender con mi propia marca: Black Barber Shop.

¿Cómo empezó tu negocio?

Recuerdo que comencé con un local pequeño, solo atendía yo. Ahora, casi 10 años después, la barbería tiene 2 pisos y trabajan 14 colaboradores conmigo, en la calle Bello Horizonte C-13, Umacollo. Actualmente somos conocidos como una de las mejores barberías a nivel nacional por nuestro trabajo de calidad.

TE PUEDE INTERESAR: Emprendimiento: Cinco preguntas que debe hacerse un emprendedor sobre las finanzas de su negocio

¿Qué es lo que busca el cliente arequipeño en una barbería?

Quieren un servicio personalizado. Ellos no quieren el corte de fulano, por así decirlo. Quieren un corte que se adapte a ellos, por ejemplo, me muestran una foto con el corte de Paolo Guerrero, pero no lo quieren tal cual, sino que es solo una referencia para luego hacer algo más original , de acuerdo al tipo de cabello y de imagen personal que tienen.

¿Tienen precios para todos los bolsillos?

Tenemos cortes que van desde los 40 soles hasta los 300 soles. El primero es un corte clásico degradado, más lavado de cabello, con productos de la marca American Crew. El de 300 incluye corte de pelo, de barba, limpieza facial y color de cabello a gusto del cliente.

¿Qué es lo que distingue a tu negocio de otras barberías?

Que nosotros brindamos un servicio exclusivo con los mejores profesionales del medio, con el objetivo de ofrecer la máxima satisfacción y comodidad, personalizando los gustos de cada uno de nuestros clientes.

¿Cuál es tu proyección para el futuro?

Queremos lograr con nuestro trabajo reconocimiento a nivel nacional e internacional, expandiendo nuestra marca a varias sucursales de barbería. Además queremos ser un ejemplo de organización, talento y ética en este rubro, manteniendo un compromiso constante con nuestros clientes. Porque una barbería no es un servicio cualquier, un barbero es un amigo de confianza al que le confías tu cabello.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

CRONOGRAMA RETIRO AFP: Cuándo me toca retirar según mi DNI