El Ministerio de Salud (Minsa) desarrollará una campaña quirúrgica de cirugía general en el Hospital Goyeneche de Arequipa del lunes 6 al viernes 10 de abril, a fin de reducir la lista de espera.

La jornada contará con un equipo multidisciplinario de 14 profesionales, entre cirujanos, anestesiólogos y enfermeros, quienes operarán en turnos extendidos que incluyen horarios vespertinos, nocturnos y de madrugada, sin afectar la atención regular del nosocomio.

Según la entidad, se espera alcanzar 48 intervenciones quirúrgicas, un promedio de 8 a 12 cirugías diarias.

Entre los procedimientos se encuentran colecistectomías, hernias inguinales y umbilicales, hemorroides, lipomas, fístulas y fisuras perianales, entre otras intervenciones.

El objetivo de la campaña es cerrar brechas en el acceso a servicios especializados, descentralizar la atención y responder a la demanda acumulada en las regiones.