En el Perú, recibir un diagnóstico de cáncer implica no solo un desafío médico, sino también un fuerte impacto financiero para las familias que no cuentan con seguro de salud.

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) estimó que, sin una cobertura médica adecuada, el costo de un tratamiento oncológico puede superar los S/ 500,000, dependiendo del tipo de cáncer, su nivel de avance y el tiempo que dure el tratamiento.

Esta advertencia se difunde en el contexto del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el acceso a servicios de salud.

Principales gastos que enfrentan las familias

Según el gremio asegurador, una familia sin seguro debe asumir múltiples gastos médicos desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento del paciente.

Entre los costos más frecuentes se encuentran:

Consultas médicas especializadas

Exámenes de diagnóstico

Cirugías

Hospitalizaciones

Quimioterapias

Radioterapias

Medicamentos oncológicos de alto costo

En casos complejos, los tratamientos pueden extenderse por varios años, lo que incrementa significativamente el gasto total.

Esta situación convierte al cáncer en una de las principales causas de endeudamiento familiar, obligando a muchos hogares a vender bienes, solicitar préstamos o depender de colectas y donaciones para financiar la atención médica.

Quimioterapias y medicamentos elevan el gasto mensual

El costo de una sesión de quimioterapia en el sector privado puede oscilar entre S/ 3,000 y S/ 15,000, según estimaciones del sector asegurador.

Además, los medicamentos oncológicos innovadores, como las terapias dirigidas o la inmunoterapia, pueden superar los S/ 20,000 mensuales, lo que representa uno de los principales factores que elevan el costo total del tratamiento.

A estos gastos directos se suman otros costos indirectos, como:

Traslados constantes a centros médicos

Pérdida de ingresos laborales

Cuidado especializado del paciente

Tipos de seguros para enfrentar enfermedades oncológicas

Entre los tipos de cáncer más frecuentes en el país se encuentran los de pulmón, hígado, estómago, mama, próstata y colorrectal, según información del sector asegurador.

Para afrontar estas enfermedades existen distintos tipos de seguros que brindan apoyo financiero.

1. Seguro integral

Este tipo de seguro cubre diversos aspectos del tratamiento, como:

Cirugías

Exámenes médicos

Atención ambulatoria

Quimioterapia y radioterapia

Terapias biológicas

Medicamentos

Gastos de hospitalización

También permite atenderse en clínicas afiliadas al plan de salud y, en algunos casos, solicitar reembolsos por gastos médicos particulares.

2. Seguro indemnizatorio

Este seguro se activa cuando el asegurado presenta el informe del patólogo que confirma el diagnóstico.

El afiliado recibe el monto acordado en la póliza y puede usarlo libremente para cubrir gastos médicos u otras necesidades relacionadas con la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento oncológico no está cubierto directamente en este tipo de seguro.

Importancia de conocer la cobertura antes de una emergencia

Especialistas recomiendan que las personas verifiquen con anticipación si cuentan con cobertura médica y cuáles son los alcances de su póliza.

Para ello, los usuarios pueden consultar plataformas informativas como dimequetieneseguro.com, donde es posible revisar detalles sobre coberturas y seguros disponibles.

Informarse sobre las opciones de protección financiera en salud permite tomar decisiones oportunas y reducir el impacto económico que una enfermedad oncológica puede generar en el hogar.