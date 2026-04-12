Este domingo 12 de abril, se desplegarán fiscales en cada local de votación de Arequipa, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de personas trans y de las personas con discapacidad, sin discriminación.

Entre las acciones, se supervisará que los miembros de mesa, personeros y fuerzas del orden ofrezcan un trato digno.

Desde la entidad, indicaron que se realizaron las coordinaciones con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), para que realicen la capacitación al personal. La apariencia física o expresión de género de los electores no será circunstancia o un impedimento para votar, aun cuando no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo consignado en el DNI.

Los actores electorales deben dirigirse a las personas trans empleando su apellido o número de DNI. De desconocer esta información, se deberá recurrir al uso de un pronombre personal neutro y preguntar de manera respetuosa, por ejemplo: “Me gustaría ser respetuoso, ¿cómo puedo dirigirme a usted?” o “¿Con qué nombre usted se identifica?”.

De igual manera, se verificará el respeto hacia las personas con discapacidad , quienes deben recibir el trato preferencial y las facilidades de accesibilidad necesarias para ejercer su derecho al voto.

Asimismo, los fiscales estarán en estos establecimientos educativos para recibir quejas, levantar actas y que sean comunicadas a la fiscalía correspondiente. Dispusieron también el celular de turno de la Fiscalía Especializada: 963 753 302 para reportar cualquier acto de discriminación.