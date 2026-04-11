El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Arequipa denunció el uso de menores de edad para obtener atención preferencial en las colas de entrega de DNI, a pocos días de las elecciones, así lo informó el jefe encargado Ángel María Manrique.

Asimismo, señaló que se detectaron tres casos en los que adultos acudieron con niños que no eran sus hijos para adelantarse en la atención.

“Lamentablemente, hemos tenido que hacer la denuncia ante la Policía Nacional porque se ha expuesto a menores de edad con adultos que no eran sus padres”, señaló el funcionario y añadió que la institución reforzó los filtros en el módulo de atención preferencial para verificar que quienes acuden con niños acrediten ser realmente sus padres o tutores.

Manrique también indicó que aún quedan alrededor de 6 mil DNI pendientes de recojo en Arequipa. Para agilizar la entrega, Reniec habilitó 20 ventanillas de atención y ampliará el horario hasta la medianoche en los días previos a las elecciones, priorizando la entrega de documentos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.