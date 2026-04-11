La población de Arequipa se encuentra preparada para ir a las urnas este 12 de abril, para la elección del nuevo presidente de la República, diputados, senadores y Parlamento Andino.

Por este motivo, Diario Correo Arequipa preparó una cobertura especial, con el programa Elecciones Generales 2026, que se transmitirá a partir de las 4 de la tarde desde las plataformas digitales de Facebook y YouTube.

Durante este programa se presentarán incidencias reportadas durante las elecciones, además de contar con el análisis de dos experimentados periodistas como son Juan Guillermo Mamani y Mónica Cáceres; además, se contará con la presencia de Whalter Salas Raa como entrevistado de este espacio.

DETALLES

La población arequipeña también estará informada desde tempranas horas en las diferentes plataformas digitales, como son Facebook y página web del diario, donde el equipo periodístico se desplazará a diferentes zonas para cubrir este proceso electoral.

Con este trabajo, una vez más diario Correo llegará a los hogares arequipeños por diferentes medios, que permitan llevar información transparente, veraz y objetiva.