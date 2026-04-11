Este sábado se hizo el retiro de 14 banners y 14 posteras ubicados en las inmediaciones de los locales de votación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La acción se llevó a cabo por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en coordinación con el JNE, el Ministerio Público y la PNP, en 17 locales de votación habilitados en Bustamante. Se retiró toda propaganda política que pudiera afectar la neutralidad de la jornada electoral.

El alcalde, Fredy Zegarra Black, resaltó el trabajo articulado entre instituciones. “Estamos desplegando acciones firmes y articuladas con las instituciones competentes para asegurar el cumplimiento de la ley antes, durante y después de la jornada electoral”, sostuvo el burgomaestre.

Asimismo, a partir de las 20:00 horas se ejecutará un segundo operativo enfocado en el cumplimiento de la ley seca, con especial atención en la avenida Dolores.