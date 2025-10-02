Arequipa no solo resalta por el caos vehicular y el intenso tráfico, sino también por la alta cantidad de sanciones impuestas a los malos conductores. Desde el 2022, la Municipalidad Provincial emitió más de 140 mil papeletas por diversas infracciones de tránsito. Sin embargo, de ese total más de 70 mil siguen sin ser canceladas o resueltas.

Según detalló el gerente de Transporte, David Hernández Salazar, son 67,568 papeletas que ya fueron pagadas, mientras que 73,124 continúan pendientes. Esto significa que casi la mitad de las multas no fueron pagadas, lo que reduce la recaudación municipal, además que los infractores no evaden cumplir con su sanción.

Además, explicó que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y agilizar los procesos administrativos.

Hernández reconoció que la fase instructora para procesar las papeletas es poco eficiente por lo que se busca digitalizar los expedientes y el uso de fiscalización electrónica para acelerar el cobro y reducir los márgenes de manipulación.

Ahora están en la colocación de cámaras de control vehicular con lectura automática de placas y permitirá identificar infracciones en tiempo real y dejar un registro inmediato en la base de datos municipal, acortando los plazos de trámite.