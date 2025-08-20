La Contraloría advirtió que la Municipalidad Provincial de Arequipa solo ejecutó el 22,8% de su presupuesto de inversiones hasta el 31 de julio del 2025, de un total de S/ 55,3 millones asignados, según el Informe de Orientación de Oficio N.° 6642-2025-CG/PREVI-SOO.

El informe precisa que tres proyectos que debían culminar antes del 30 de julio siguen en ejecución. Se trata de la protección contra inundaciones en Alto Selva Alegre (avance financiero de 95,28% y físico de 95,43%, diferencia de 0,15%), la remodelación del Coliseo Municipal de Arequipa (92,94% financiero frente a 96,15% físico, diferencia de 3,21%).

Así como la ampliación y mejoramiento del Centro Canino Municipal en Socabaya, que presenta el mayor desbalance: 43,47% de avance financiero frente a 70% físico, con una diferencia de 26,53%. Según la Contraloría, este último caso refleja un desajuste significativo entre los recursos ejecutados y el progreso real de la obra.

El órgano de control lertó que esta situación podría ocasionar retrasos en la entrega de servicios públicos, ampliaciones de plazo no registradas y hasta paralizaciones físicas pese a haberse comprometido recursos. Además, la falta de actualización en los sistemas informáticos limita la trazabilidad y transparencia del gasto, generando incertidumbre sobre la gestión de los proyectos.

El informe también señala que estas demoras afectan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los vinculados a la reducción de la pobreza, acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, salud y educación, así como el desarrollo urbano sostenible.