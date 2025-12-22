El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) recibió al menos 600 observaciones ciudadanas durante su etapa de consulta pública, que cerró el 11 de diciembre, informó Manuel Málaga Lazo, líder del equipo técnico del PDM, quien precisó que la cifra corresponde al conteo preliminar realizado al cierre del plazo.

El especialista señaló que el volumen de observaciones responde a la magnitud de la ciudad e indicó que los reclamos ciudadanos se concentran principalmente en asociaciones que no fueron consideradas en el estudio y en predios clasificados como zonas agrícolas o zonas de riesgo.

SITUACIÓN

Además, precisó que no todas las observaciones implican cambios automáticos en el contenido del PDM, ya que cada aporte debe pasar por una evaluación técnica y normativa. Señaló que el levantamiento de observaciones permitirá definir cuáles pueden ser atendidas y cuáles no, en función de los criterios técnicos y legales establecidos.

Por ejemplo, en el caso de las zonas agrícolas, explicó que existen procedimientos técnicos que permitirían corregir la zonificación si se acredita un uso previo distinto. “Si se demuestra que ha tenido una habilitación residencial en años anteriores, automáticamente tiene que tomar nuevamente su zonificación residencial. Es un tema técnico que tiene una solución clara cuando existe sustento”, afirmó.

No obstante, advirtió que las observaciones relacionadas con zonas de riesgo no siguen el mismo tratamiento. “Cuando se hace la contrastación con los mapas de susceptibilidad, muchos de ellos caen en zonas de riesgo, y ahí ya no son automáticos, porque entran criterios de seguridad que no se pueden obviar”, señaló.

SIN PLAZOS

Finalmente, respecto al avance general del plan, Málaga Lazo aclaró que la consulta pública representa solo una fracción del proceso total y que aún no hay plazos definidos para levantar las observaciones. “La consulta pública no creo que sea ni el 20 %, estamos hablando más o menos de un 15 % del proceso total, y todavía no podemos hablar de plazos porque no tenemos las observaciones consolidadas”, indicó.