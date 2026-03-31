No hay crimen perfecto. La muerte de una joven mujer, que en un inicio parecía ser por una posible intoxicación, terminó revelando una historia mucho más grave donde su pareja fue el principal actor, ya que fue él quien le quitó la vida a golpes en el distrito de Cerro Colorado. Su coartada fue desbaratada por los detectives de Homicidios de la Divincri al obtener los resultados de la necropsia.

La noche del 29 de marzo, Roxana Flores Puma, de 28 años, fue trasladada de emergencia al centro de salud de Peruarbo. Su pareja, Eusevio Triveño Ccorahua (32), aseguró que la joven había ingerido pastillas, lo que motivó que el personal médico le practicara un lavado gástrico que no causó efectos favorables en la mujer. Fue todo lo contrario.

Por su estado crítico, fue derivada a la Clínica San Juan de Dios, a donde llegó sin signos vitales. Hasta entonces, la versión de una presunta intoxicación marcaba el comienzo de las diligencias de una investigación en la que Eusebio Triveño pretendía desmarcarse insistiendo en que su pareja se había intoxicado.

DESCUBIERTO

No obstante, horas después, la necropsia practicada al cadáver de la víctima cambió por completo el curso de las pesquizas. El examen forense determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna y una laceración hepática, además de evidenciar múltiples lesiones contusas en distintas partes del cuerpo. Es decir, Roxana no había muerto por consumo de pastillas, sino como consecuencia de una violenta golpiza.

Con la evidencia, los detectives procedieron con la detección del varón que esperaba en los exteriores del Instituto de Medicina Legal.

Se supo que la tarde del domingo, la víctima habría sostenido una discusión con su pareja, luego de que él encontrara mensajes en su celular, lo que habría desencadenado la brutal agresión que acabó con la vida de Roxana. Eusebio Triveños quedó detenido en la Divincri por el presunto delito de feminicidio, el primero que se registra este año en Arequipa.