La obra de mejoramiento en la I.E. José Gálvez en el distrito de Miraflores, que supera los S/14 millones, debió terminar en mayo; sin embargo, el proyecto ya acumula nueve ampliaciones de plazo y a la fecha los trabajos continúan paralizados. A eso se suman otra serie de irregularidades.

La Contraloría reveló que se ejecutaron partidas de un adicional de obra aún en trámite, lo que puede originar pagos irregulares; además que está paralizada desde el 25 de agosto, sin personal ni materiales en el lugar. También se valorizó acero en las escaleras del pabellón 3 que no cumple con el expediente técnico, lo que podría significar pagos por trabajos deficientes.

El avance físico de la obra alcanza apenas el 26,23 %, incumpliendo con el cronograma. Faltan tarrajeos, instalaciones sanitarias, acabados, entre otros trabajos que debieron estar en curso. Los padres de familia realizaron varias protestas exigiendo al gobernador Rohel Sanchez terminar la obra.

RESPONDE

Consultado sobre esta situación, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, reconoció los problemas e informó que están en conversaciones con la contratista sobre un nuevo adicional. Agregó que ya tendrían respuesta dentro de estos días y una vez suceda ello se retomarán los trabajos.

“El colegio José Gálvez ha tenido algunos inconvenientes, básicamente relacionados a la discusión de sí se aprueba o no un adicional de obra. Creo que ahí lo que ha faltado un poquito es comunicación entre el Gobierno Regional y los beneficiarios. Estamos a punto de terminarlo. Yo sé que hay retraso. Para hoy o mañana debe estar ya definiéndose”, refirió.