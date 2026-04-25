Hace 20 años que se lleva a cabo el Corso por la Vida y Familia y cada vez hay más participantes. El encuentro programado para hoy comienza en la Plaza Mayta Capac de Miraflores desde las 16:00 horas.

Lo que se busca es promover y celebrar la dignidad de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural, señaló la presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida (CorVida), Guadalupe Valdez.

“Nos llena de alegría convocar a esta edición tan especial bajo el lema ‘20 años celebrando la vida en familia’. En este marco, realizaremos un concurso que reconocerá a la delegación más destacada por su creatividad, organización, entusiasmo y claridad en la transmisión del valor de la vida, el matrimonio y la familia como corazón de la sociedad”, dijo.

ORGANIZACIÓN

El orden de participación es el siguiente: Comienzan los niños, madres gestantes y adultos mayores; a las 5:00 p.m., universidades, clubes, asociaciones civiles, municipalidades y colegios profesionales; y a las 6:00 p.m., cerrarán el corso diversas comunidades y movimientos eclesiales.

Parten de la Plaza Mayta Capac para seguir por las avenidas San Martín y La Paz, continuando por Corbacho, Calle Nueva y Santo Domingo, hasta llegar al Portal de la Municipalidad, finalizando en la intersección de La Merced con Puente Bolognesi.

Se calcula que habrá cerca de 100 mil participantes entre familias, instituciones, asociaciones civiles, organizaciones de adultos mayores, municipalidades, colegios profesionales, universidades y comunidades eclesiales.

CorVida fue creada en 2008; está integrada por diversas asociaciones civiles como Vida y Familia, Promujer y Derechos Humanos, Crea Mujer ACERTAR, Médicos por la Vida, Ética y Derecho, Obstetras por la Vida, entre otras instituciones que tienen trabajo constante.