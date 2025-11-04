Obreros de Construcción Civil y padres de familia de la institución educativa Paraíso de Chuca, ubicada en el distrito de Sabandía, protestaron esta mañana en la sede del Gobierno Regional de Arequipa. La manifestación se debe a la paralización de los trabajos de construcción y ampliación de la institución educativa inicial.

Los padres de los estudiantes exigieron el reinicio inmediato de la obra, que comenzó en septiembre de 2023 y tenía como fecha de finalización noviembre de 2025. Sin embargo, según el sistema de Info Obras del Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto presenta un avance físico del 59% y un avance financiero del 92%, con un presupuesto total de 117 millones 455 mil soles.

Mientras persiste este retraso, los estudiantes del nivel inicial continúan en aulas prefabricadas en un espacio deportivo, situación que preocupa a los padres, considerando el periodo de lluvias que se avecina. Los padres solicitan celeridad y el nuevo cronograma para terminar la construcción.

Los aproximadamente 70 trabajadores de Construcción Civil informaron que fueron notificados ayer de la paralización de manera sorpresiva, sin recibir explicaciones sobre las causas. Sin embargo, el reporte del sistema Infobras indica que la obra estaría detenida debido a la falta de materiales.

ACUERDOS

Ante los pedidos, se tuvo una reunión con padres de familia, representantes del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil, una representante de la municipalidad de Sabandía y del GRA.

En la reunión, se acordó que la residencia de obra presentará en un plazo máximo de 15 días hábiles un plan de reactivación que permita reiniciar los trabajos correspondientes a la infraestructura del nivel inicial.