La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezó la ceremonia de entrega de las “Palmas Magisteriales”, máxima distinción que otorga el Estado a los docentes que han dejado huella en la educación nacional.

En ese sentido, la mandataria hizo la entrega de reconocimientos a 11 docentes en la categoría “Educador”; 11 fueron distinguidos en la categoría “Maestro”, entre ellos una docente de Arequipa; y en la categoría “Amauta” a 5 personalidades de amplia trayectoria.

Cabe mencionar que en el evento que se realizó ayer jueves en el Palacio de Gobierno, se rindió un homenaje especial a Everardo Zapata Santillana, autor del emblemático libro Coquito, cuya obra ha acompañado la formación de generaciones de peruanos.

“Gracias infinitas, don Everardo, y gracias a todos los docentes que dejan en claro que la educación no es solo una profesión, sino una misión de vida”, expresó Boluarte, agregando que bajo el lineamiento de compromiso con los maestros y educación, se capacitó y certificó a más de 30 mil docentes con el apoyo de universidades públicas.

Asimismo, destacó que, en articulación con el sector privado, se han otorgado 250 000 becas para la capacitación de docentes, directivos y estudiantes de secundaria.

El reconocimiento se dio a los siguientes docentes:

“Educador”:

Luz Elizabeth Vergaray Charra (Áncash), Erick Jhon Peña Guerra (San Martín), José Luis Ordoño Alca (Moquegua), Janet Mercedes Arzapalo Laureano (Pasco), Leonor Torres Matos (Lima Metropolitana), John Yaranga Almeida (Ayacucho), Selene Victoria Suárez Maccha (Pasco), Jenny Patricia Ramírez Reátegui (Loreto), Otman Aliaga Díaz (San Martín), Carmen Rosa García Morán (Lima Provincias) y Beatriz Anchiraico Ildefonos (Junín).

“Maestro”:

Esther Maricel Yauricasa Pérez (Huancavelica), Alejandra Lucía Hurtado Mazeyra (Arequipa), Carina Amelia Ramos Velásquez (Moquegua), Eleazar Mamani Pacho (Puno), Gilber Chura Quispe (Tacna), Andrés Alejandro Callirgos Sánchez (La Libertad), Nolberto Herrera Martel (Huánuco) y Henry Mark Vilca Apaza (Pasco).

Presidencia reconoce a docente de Arequipa en "Palmas Magisteriales". Foto: Presidencia del Perú.

“Amauta”:

Saniel Eufemio Lozano Alvarado (La Libertad), Gaby Felícita Fujimoto Ruiz (Lima Metropolitana), Melecio Tito Mamani (Ayacucho), Lucía Valverde Luciano de Quintanilla (Lima Metropolitana) y Edward Michael Robert Roekaert Embrechts (Lima Metropolitana).

Presidencia reconoció labor de maestro con condecoración de "Palmas Magisteriales". Foto: Presidencia del Perú.

VIDEO: RECONOCIMIENTO A AREQUIPEÑOS

Distinguen al creador de Coquito y a maestra de Arequipa