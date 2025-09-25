Más de mil personas en cuatro agrupamientos participaron hoy en el pasacalle por el Día Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre desde 1980, instaurada por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

Las delegaciones integradas por entidades públicas, colegios, institutos superiores y la Policía de Turismo, se desplazaron de la calle colón a la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa.

La alcaldesa del distrito de Chiguata, Gladys Ticona Flores, señaló que esperan a los visitantes a las cataratas, paisajes y el templo colonial del Espíritu Santo.

“Nuestros distrito es un destino turístico para los visitantes nacionales e internacionales. Tenemos paisajes, nuestra gastronomía chiguateña, hemos traído la bebida bandera como es la chicha, el mote y muchas cosas más”, señaló.

Mientras, la delegación del distrito de Quequeña, ubicado en la zona sur oriental de la ciudad de Arequipa, presentó su principal producto el lacayote y el tostado.

EN VIVO