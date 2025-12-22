La crisis penitenciaria en la región continúa y aún no hay una solución. Según las cifras proporcionadas por la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta octubre de este año se encarcelaron a 642 personas, mientras que los egresos en el mismo periodo apenas alcanzaron los 489.

El primer lugar en la lista de delitos y personas que ingresaron a prisión este 2025, lo ocupa el incumplimiento de la obligación alimentaria con 115 casos registrados, una cifra que supera a delitos de mayor gravedad social como el robo agravado que reporta 90 ingresos y el hurto agravado con 37 casos. A esta lista se suman delitos contra la libertad sexual, que fueron 33 ingresos por violación de menores y 26 por actos contra el pudor.

OTROS MÁS

En cuanto a la distribución por género, de los 642 nuevos internos, 590 son hombres, lo que representa la gran mayoría de la carga penitenciaria, mientras que apenas 52 son mujeres. Esta misma tendencia se refleja en las estadísticas de salida, donde de los 489 egresos totales, 447 correspondieron a varones y solo 42 a mujeres.

El reporte del INPE también detalla que la mayoría de exreos salieron tras cumplir su pena, que fueron 142 casos, seguido por la conversión de la pena con 113 y la pena cumplida con redención con 85 registros. En contraste, figuras como la libertad condicional (17 casos) o la absolución (12 casos) son los últimos.

UBICACIÓN

El penal de varones concentra el mayor número de encarcelamientos, registrando 506 de los 642 ingresos y 392 de los 489 egresos totales de la región. Los penales de Camaná y el recinto de Mujeres presentan cifras menores: en nuevos reos hay 89 y 47 respectivamente. Mientras que los picos más altos de encarcelamiento se dieron en los meses de marzo (77) y agosto (78), con una caída en setiembre a 36 casos, para luego repuntar nuevamente hacia finales de año.

En marzo de este año, el Gobierno aprobó la transferencia de S/ 76.5 millones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para financiar obras de ampliación y rehabilitación en los penales de Arequipa y Pucallpa.