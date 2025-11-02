Más de 8,500 jóvenes conmemoraron este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, la XIII Fiesta Juvenil de la Fe que se celebra anualmente en el Santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya. El evento contó con el grupo musical católico “Estación Cero” (grupo de Colombia).

Además de la agrupación musical, se tuvo la compañía de Mons. Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa, Mons. Raúl Chau Quispe, el Ministerio de Música del Arzobispado de Arequipa con sus clásicos imperdibles.

Las celebraciones empezaron el viernes en la noche con la llegada de los jóvenes al Santuario y el encuentro con nuestra “Mamita” de Chapi y Señor Jesucristo durante las Vísperas y la Adoración al Santísimo Sacramento. Luego, estuvo animado por el grupo colombiano que con su música católica contemporánea logró conectar con los miles de jóvenes. El Ministerio de Música del Arzobispado continuó la fiesta.

Fiesta Juvenil de la Fe en el Santuario de la Virgen de Chapi en Arequipa con "Estación Cero". Foto: Difusión.

En la mañana del sábado, muchos jóvenes experimentaron el perdón y la misericordia de Dios. Después de algunas horas de descanso, la fiesta continuó y terminó con la Santa Misa por la solemnidad de Todos los Santos el 1 de noviembre. En su homilía, Mons. Javier Del Río exhortó a los jóvenes leer la vida de los santos.

Al mediodía del sábado, los jóvenes emprendieron el retorno a sus hogares, con alegría y comunión fraterna, en los que disfrutaron sin ponerse máscaras ni disfraces para ser acogidos

La XIII Fiesta Juvenil de la Fe en Chapi fue una vez más una experiencia de Iglesia joven, misionera y alegre, donde miles de jóvenes demostraron que la fe católica está viva y que ellos son protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.