La Contraloría de la República identificó un perjuicio económico total de 760 mil soles y responsabilidad penal en al menos nueve personas de Autodema, incluido el gerente Duberly Otazú por la contratación irregular de profesionales para la elaboración del expediente técnico, la ejecución y supervisión del proyecto “Primera Etapa de Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrario de la Cadena de Valor de la Uva en el Área de Influencia de Majes, provincia de Caylloma”.

Esta incluyó la construcción de una planta para la elaboración de vino y pisco y de acuerdo al informe de control se causó un perjuicio de 30 mil soles al contratar al proyectista Jesús Moya, quien habría elaborado incorrectamente el expediente técnico e incluyó en el cronograma de ejecución la construcción de una cancha de césped sintético con juegos infantiles y cobertura de malla, a pesar de que el proyecto se centra en una planta de elaboración de vino y pisco. Además, se contrató al evaluador José Luis Bellido, quien aprobó el expediente técnico a pesar de las deficiencias y se le pago 10 mil soles.

DESPILFARRO

La comisión de Autodema otorgó la buena pro a la empresa que presentó la oferta económica más alta, por 2 millones 407 mil soles, lo que representa una diferencia de 231 mil soles en comparación con las demás y, además, contrató por S/19 mil 963 directamente a la supervisora de obra a un profesional que presentó otro CV y que luego dio el trabajo en subcontratación.

Entre los responsables están la supervisora de obra Kelly Abado; Víctor Jesús Rivera, Ydelfonso Palma y José Alexandro Flores, miembros del comité de selección. Robert Salcedo y Álvaro Cavero,jefe de Logística y gerente de Desarrollo Económico, respectivamente, así como Diego Armando Quispe, inspector de obra y, Delia Amado, jefa encargada de la oficina de Planificación.