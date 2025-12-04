La familia del niño de seis años de edad, que habría sufrido tocamientos indebidos por parte de Itamar Álvaro Alcocer (26), cuestionan la comparencia con restricciones que le otorgó la jueza del 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, Jenny Arias Pérez.

Yeisi, madre del pequeño, señaló que Itamar llegó el último fin de semana a su casa, ubicado en el distrito de Mariano Melgar, a beber licor por un amigo en común. Sin embargo, a las 05:00 horas del domingo lo encontraron desnudo durmiendo en la habitación de su hijo.

“El domingo se levantó para ir al baño, pero se había metido al cuarto de mi hijo y estaba desnudo. Mi hijo dijo que le ha querido besar y se levantó gritando”, señaló.

No obstante, los hermanos Ordan A.E.F. de 22 años (tío) y Jonathan E.F. de 33 años (papá) reaccionaron violentamente contra el sospechoso, al punto de quedar internado en el hospital Carlos Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa.

“Mi esposo y mi hermano están enfrentando una investigación pero fue por defenser a mi hijo. Necesito justicia. No hay pruebas que ha sido violado (Itamar), solo lo han golpeado”, apuntó.

INVESTIGAN

La jueza Jenny Arias dispuso comparecencia con restricciones para Itamar, investigado por la presunta tentativa de violación sexual contra el niño de 6 años. Durante la audiencia, la magistrada no amparó el requerimiento de seis meses de prisión preventiva.

Señaló que el relato del menor obtenido en cámara Gesell, oralizado en audiencia de prisión preventiva por la representante del Ministerio Público, se verifico que no era solido; además que las declaraciones de los testigos, padre, tío y abuela del niño mostraron contradicciones relevantes.

El Ministerio Público debe recabar elementos de convicción adicionales como el resultado de la incautación, pericias biológicas de prendas de vestir del menor y del imputado u otros elementos biológicos recabados en el lugar.

El investigado se encuentra hospitalizado en estado de coma, continuará siendo procesado por el presunto delito de tentativa de violación sexual.

HERMANOS

La jueza continuará hoy a las 11:00 horas con la audiencia de prisión preventiva solicitada contra el padre y el tío del menor, quienes están siendo investigados por el presunto delito de violación sexual y lesiones graves en agravio Itamar, a quien habrían agredido físicamente y sexualmente.