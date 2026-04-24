La playa Margaritas, ubicada en el distrito de Mejía, en Arequipa, se convirtió en la primera del sur del Perú en recibir la Distinción Ambiental de Playas que otorga el Ministerio del Ambiente (Minam).

La ceremonia de reconocimiento se realizó en Mejía con la presencia de autoridades locales y representantes del sector ambiental. La distinción responde a las buenas prácticas para el ordenamiento del espacio público, manejo adecuado de residuos sólidos, promoción de la educación ambiental y óptimas condiciones de salubridad del agua, seguridad y servicios a los visitantes.

De esta manera, Mejía se convierte así en el quinto municipio del país en obtener este reconocimiento, sumándose a las municipalidades de Chorrillos, Rázuri, La Punta y Santa María, previamente reconocidas por el MINAM.

Además, será más que un atractivo natural del litoral sur del Perú, pues se consolida como un destino turístico sostenible en la región Arequipa.

Al respecto, el director general de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales del MINAM, William Augusto Llactayo, destacó la importancia del reconocimiento e instó a más gobiernos locales a replicar estas prácticas.