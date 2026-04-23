La Corte Superior de Justicia de Arequipa puso en marcha el proyecto “Unidad Móvil contra la Violencia”, con el objetivo de acercar los servicios de justicia a la población arequipeña y brindar atención oportuna a las víctimas de violencia familiar en zonas alejadas.

El primer punto itinerante se instaló en la plaza Francisco Mostajo del distrito de Alto Selva Alegre, donde cientos de ciudadanos acudieron para acceder a servicios de toma de denuncias, consulta de estado de sus procesos, orientación legal y atención psicológica.

Los casos más complejos fueron atendidos, con privacidad, dentro de estos vehículos, especialmente acondicionados.

La iniciativa fue impulsada por la jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado, Johanna Téllez Fernández, y el juez decano, Humberto Valdivia Talavera. Además, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, supervisó el inicio de esta estrategia.

Un elemento clave del proyecto es el uso de tecnología en tiempo real, pues las denuncias recibidas fueron derivadas de forma directa al sistema del Poder Judicial, permitiendo que el juez competente dicte, de manera inmediata, las medidas de protección a favor de las víctimas.

El administrador del Módulo Judicial Integrado, Omar Portillo Pacori, indicó que la unidad móvil recorrerá 10 distritos de Arequipa durante el presente año.