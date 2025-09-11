Según el último inventario arbóreo realizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en este emblemático espacio conviven 86 árboles y arbustos pertenecientes a 22 especies distintas, entre forestales, frutales y ornamentales.

Estas especies se dividen en nativas (propias de la región, adaptadas desde hace siglos a nuestro ecosistema) e introducidas (traídas de otros regiones o continentes, que se han adaptado a nuestro clima y suelo).

ESPECIES REPRESENTANTIVAS

- Jacarandá “Jacaranda acutifolia”: 12 ejemplares que adornan con sus flores lilas. Laurel Rosa “Nerium oleander” – 13 ejemplares que aportan color y frescura. Roble Australiano “Grevillea robusta” – 4 ejemplares de porte elegante, originarios de Oceanía. Tipa “Tipuana tipu” – 3 ejemplares, árboles nativos de la región.

- Flor del inca “Cantua buxifolia”: 1 ejemplar, que es la flor Nacional del Perú.

- Pisonay “Erythrina edulis”: 1 ejemplar, es el árbol importante en la alimentación por contener potasio, alto contenido de fibra y bajo en grasa. Así como huaranguilos, pacays, ficus, araucarias, floripondios, palmeras y mora, entre otros.

Este mosaico vegetal convierte a la Plaza de Armas no solo en un espacio de encuentro ciudadano y turístico, sino también en un pulmón verde que contribuye a la biodiversidad urbana, la sombra natural y la mejora de la calidad del aire en pleno centro histórico.